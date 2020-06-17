Girne Belediyesi En Güzel Bahçe, Balkon Yarışması Sonuçları Belli Oldu

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “En Güzel Bahçe, Balkon Yarışması”nın sonuçları belli oldu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oluşturulan seçici kurul tarafından yapılan oylamada, En Güzel Apartman ve Konut Balkonu Kategorisinde birinciliğe Tuncay Ödoğanoğlu, ikinciliğe Liz Ashley, üçüncülüğe ise Leyla Subaşı seçildi.

En Güzel Apartman veya Site Bahçesi Kategorisinde, birinci M. Hacı Ali Sitesi 4 (Site Yöneticisi Koray Karakullukcu), ikinci Melisa Redif, üçüncü Sevay Toklu oldu.

Natura Garden, Eminağa Garden, Çağakar, Perfect Garden’ın katkılarıyla düzenlenen yarışmaya katılanlar ödüllerini Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden alabilecek.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, açıklamasında, doğaya ve çevreye sahip çıkmanın önemine işaret ederek, özellikle tüm dünyayı etkisi alan salgın sürecinde yaşam şekillerinin zorunlu değişimiyle, doğanın ve çevrenin öneminin daha da hissedildiğini ifade etti.

Bu kapsamda kentte yeni bir yarışma düzenlediklerini belirten Güngördü, sosyal yaşamdaki kısıtlamaların yaşam alanlarını güzelleştirmek için bir fırsata çevrilebileceğine değinerek, üretmenin öneminin altını çizdi.

Güngördü, “Daha çok zaman ve daha az bahanemiz olduğu bu günlerde hem kentimizi hem de çevremizi çiçeklerle daha renkli yapabiliriz. Daha da önemlisi, portakal, zeytin, limon ve meyve ağaçlarımızı koruyup, çoğaltıp sahip çıkabiliriz” dedi.