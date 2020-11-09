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Girne Belediyesi Kültür- Sanat Kursları Başladı

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Girne Belediyesi Tarafından Düzenlenen 2020-2021 Dönemi Kültür-Sanat Kursları Yoğun Bir Katılımla Başladı.
Girne Belediyesi Kültür- Sanat Kursları Başladı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada; önceden başlaması planlanan ve Covid-19 Pandemisi’nden dolayı ertelenen, seramik, karakalem, çocuk sanatı, tiyatro, fotoğrafçılık, yürüyüş, müzik enstrümanı kursları, tüm Covid- 19 önlemleri alınarak, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda başladı.

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Girne Belediyesi Kültür Merkezi ve Oda Tiyatrosunda gerçekleştirilen eğitimler, Covid-19 önlemleri çerçevesinde odalardaki kişi sayısına dikkat edilerek düzenlenerek, girişlerde ateş ölçümü yapılıp, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde 7 gün boyunca günlere göre programlanarak gerçekleştiriliyor. Kayıtların bittiği ve yoğun bir katılımla gerçekleşen kurslar, eğitmenlerin verdiği program çerçevesinde ilk haftayı tamamladı.

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Yürüyüş kulübü, her pazar daha önce belirlenen parkura göre yürüyüşlerini gerçekleştiriyor. Türk sanat müziği ve halk dansları toplulukları, kalabalık olmaları ve maskeli şekilde çalışmalarına imkan bulunmadığından dolayı bir süreliğine çalışmalarına ara vermiş bulunmaktadırlar.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid- 19 pandemisi nedeniyle, tüm bireylerin özellikle evlerimizde kısıtlı olduğumuz zamanlarda üretimin, bizi mutlu eden, dinlendiren hobi ve benzeri eğitsel faaliyetlerin, büyük önemi olduğuna dikkat çekti.

“Kültür ve Sanat İnsanları Stresten Uzak Tutar”

Güngördü, sanatla uğraşan, kendine kaliteli zaman ayırmış, hobi ve güzel alışkanlıklar kazanan bireylerin, hayata bakışları daha farklı, stres ve kaygı sorunlarından daha uzak, motivasyonları yüksek, sosyal alanda olumlu ilişki ve becerileri kazanmış, çevreye duyarlı birey olarak yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

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Girne Belediyesi, imkanları ölçüsünde, her bireyin kendine uygun bir faaliyet ve sanatsal eğitim alabileceği kursları ve eğitimleri çocuk, genç ve yetişkinlerin hizmetine sunmuştur.

Güngördü; “Bu yeni dönemde eğitimlere büyük bir ilgi ve katılım gösteren tüm kursiyerlerimize başarılı bir dönem ve sağlıklar dilerim” dedi.

 

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