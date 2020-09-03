Girne Belediyesi Personeline Covid-19 testi yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirlerini en üst seviyede tutan Girne Belediyesi, hem kendi personellerini hemde halkı koruma amacıyla, risk altındaki personeline test yaptırdılar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirlerini en üst seviyede tutan Girne Belediyesi, hem kendi personellerini hemde halkı koruma amacıyla, risk altındaki personeline test yaptırdılar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirlerini en üst seviyede tutan Girne Belediyesi, hem kendi personellerini hemde halkı koruma amacıyla, risk altındaki personeline test yaptırdılar.