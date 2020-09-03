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Girne Belediyesi Personeline Covid-19 testi yapıldı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle sürekli aktif olarak çalışan ve çeşitli hizmetleri sürdüren Girne Belediyesi’nin 80 personeline Covid-19 testi yapıldı.
Girne Belediyesi Personeline Covid-19 testi yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirlerini en üst seviyede tutan Girne Belediyesi, hem kendi personellerini hemde halkı koruma amacıyla, risk altındaki personeline test yaptırdılar.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada;  özellikle vatandaşla birebir zeytin masada muhatap olan Belediye Başkanı ve personeline, zabıta birimlerine, veznelerdeki tüm personeller ve halk ile direk temas halinde bulunan bütün çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı aracılığı ile kendi istekleri doğrultusunda test yaptırdıklarını kaydetti.

Test sonuçları Negatif

Güngördü; “Belediyemizde çalışan personelimize maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkatli davranmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Kent genelinde daha sağlıklı ve güvenle hizmet etmek için koronavirüs testi yaptıran belediye personelimizin test sonuçları negatif çıktı. İnşallah aldığımız tedbirlerle, yaygın hale gelen bu salgını kontrol altına alacağız.

Bu süreçte özveriyle çalışan sağlık personellerine ve belediye çalışanlarına teşekkür ederim ”dedi.

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