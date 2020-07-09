Girne Belediyesi’nden ‘izinsiz reklam’ uyarısı

Girne Belediyesi’nden yapılan duyuruda belde içerisinde yapılacak her türlü reklam niteliği taşıyan ürünlerin belediyeden alınacak izin sonrasında yayınlanabileceği belirtildi.

Bu doğrultuda dilekçe ile ‘uygunluk’ yazısı almadan yayınlanacak olan reklamlar hakkında yasal işlem uygulanacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Belediyeler Yasası altında, Bakanlar Kurulu tarafından 5 Mart 2020 tarihinde onaylanmış, 'Girne Belediyesi İlan, Reklam, Levha Resmi ve Reklamların Denetimi Tüzüğü' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna istinaden beldemiz içerisinde yapılacak olan her türlü reklam niteliği taşıyan sabit, hareketli ve/veya taşınabilir reklamların Girne Belediyesi’ne sunulacak dilekçe ile alınacak uygunluk yazısı sonrasında uygulamaya geçilecektir. Aksi takdirde yapılan tüm izinsiz reklamlar için yasal işlem uygulanacağını, ilgili vatandaşlarımıza saygı ile duyururuz.”