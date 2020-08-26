  • BIST 1.100
  • Altın 454,702
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6852
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Girne Belediyesi’nden kan bağış kampanyası için çağrı

» »
Girne Belediyesi’nden kan bağış kampanyası için çağrı
Girne Belediyesi’nden kan bağış kampanyası için çağrı

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kızılay’ı İşbirliği’nde 28 Ağustos 2020 Cuma günü, 09.00-16.00 saatleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda kan Bağış Kampanyası düzenleniyor.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zorlu günlerde birbirimize destek olmak, kan bağışıyla bir hayata can verebilmek ve hayat kurtarmanın önemine işaret edilerek, birlik ve dayanışmanın özellikle bu salgın günlerinde daha da önem kazandığına dikkat çekildi.

Tüm belediye personeli ve halka kan bağışı konusunda çağrıda bulunuldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:18
  • Girne Belediyesi’nden kan bağış kampanyası için çağrı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:10
  • KTTO, ‘Bir Tablet, Bir Çocuk, Güvenli Bir Gelecek’ Kampanyası Başlatma Kararı Aldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:08
  • HAK-SEN Endişelerini Dile Getirdi26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:00
  • Lefkoşa’da posta yolu ile uyuşturucu madde temin ediyordu. Teminatla serbest kaldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:58
  • BM aracılığıyla üç zanlının daha iadesi gerçekleşti26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:50
  • Soyalan'ın “Deniz’in Sesi” Şiir Kitabı Tanıtıldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:35
  • 'Öğrenci sayısında artış olacak'26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:32
  • KTOEÖS:Öğretmenlerimiz Görevlerinin Başındadır26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:57
  • Sağlık Bakanlığı: "Hemşirelere yemek verilmeyeceği haberi yalan"26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti