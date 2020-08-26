Girne Belediyesi’nden kan bağış kampanyası için çağrı

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kızılay’ı İşbirliği’nde 28 Ağustos 2020 Cuma günü, 09.00-16.00 saatleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda kan Bağış Kampanyası düzenleniyor.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zorlu günlerde birbirimize destek olmak, kan bağışıyla bir hayata can verebilmek ve hayat kurtarmanın önemine işaret edilerek, birlik ve dayanışmanın özellikle bu salgın günlerinde daha da önem kazandığına dikkat çekildi.

Tüm belediye personeli ve halka kan bağışı konusunda çağrıda bulunuldu.