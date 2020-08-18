Girne Ciklos'ta Feci Kaza (GÜNCELLENDİ)

Sabah saatlerinde Girne Ciklos mevkiinde meydana gelen kaza görenleri korkuttu. Bariyerlere çarparak takla atan araçta yaralılar olduğu öğrenildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolunun Ciklos mevkiinde, yönetimindeki CB 214 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden ismi henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü, sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyere çarpıp takla atmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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