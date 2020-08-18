  • BIST 1.098
  • Altın 476,367
  • Dolar 7,3648
  • Euro 8,7666
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Girne Ciklos'ta Feci Kaza (GÜNCELLENDİ)

» »
Girne Ciklos'ta Feci Kaza
Girne Ciklos'ta Feci Kaza (GÜNCELLENDİ)

Sabah saatlerinde Girne Ciklos mevkiinde meydana gelen kaza görenleri korkuttu. Bariyerlere çarparak takla atan araçta yaralılar olduğu öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolunun Ciklos mevkiinde, yönetimindeki CB 214 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden ismi henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü, sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyere çarpıp takla atmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

screenshot_20200818-114101_layout.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kusios: “Müzakerelere Crans Montana’dan devam etmeye hazırız ama Türk uyuşmazlığı engel oluyor”18 Ağustos 2020 Salı 12:07
  • İskele bölgesi ve civar köylerinde elektrik kesintisi uyarısı18 Ağustos 2020 Salı 11:45
  • Girne Ciklos'ta Feci Kaza (GÜNCELLENDİ)18 Ağustos 2020 Salı 11:31
  • Denktaş Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti18 Ağustos 2020 Salı 11:22
  • 14 polis karantinada, Teşkilat alarmda18 Ağustos 2020 Salı 11:18
  • Alevkayası Yayla Şenliği pandemi dolayısıyla yapılamayacak18 Ağustos 2020 Salı 11:12
  • Arazi Yangını18 Ağustos 2020 Salı 11:05
  • İzinsiz Dedektör Tasarruf Etmek18 Ağustos 2020 Salı 10:59
  • Ambar Açma ve Hırsızlık18 Ağustos 2020 Salı 10:55
  • Bir Şahsı Öldürmek Maksatlı Adam tuttular18 Ağustos 2020 Salı 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti