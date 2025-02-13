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Girne, Demirhan ve Güzelyurt’ta Hırsızlık Olayları: 7 Kişi Tutuklandı

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Mağaza ve marketlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarında toplam 7 kişi tutuklandı. Zanlılardan biri havalimanında yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
Girne, Demirhan ve Güzelyurt’ta Hırsızlık Olayları: 7 Kişi Tutuklandı

Kuzey Kıbrıs’ta Girne, Demirhan ve Güzelyurt’ta farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarında toplam 7 kişi tutuklandı.

Kasiyer olarak çalıştığı mağazadan hırsızlık yaptı, havalimanında yakalandı
Şubat-Temmuz 2024 tarihleri arasında Girne’de bir çanta ve ayakkabı mağazasında kasiyer olarak çalışan I.F.S. (29), mağazadan bir erkek parfümü ve kadın cüzdanı çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan zanlı, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada yakalanarak tutuklandı.

Marketlerden ürün çalan 6 kişi gözaltına alındı

  • 9 Şubat 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Demirhan’daki bir süpermarkete müşteri olarak giden O.E.M.I. (22), A.S.A.W. (21), S.M.S.E. (20) ve Y.S.Y.A. (21), toplam 3.710,45 TL değerinde çeşitli parfüm ve kozmetik ürünlerini çalarak market dışına çıkardı. Polis tarafından tespit edilen şahıslar tutuklandı.

  • 12 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30’da, Girne’deki bir marketten 2.800 TL değerinde üç cep telefonu şarj cihazı çalan A.E.H. (18), H.H. (19) ve İ.H. (18) polis ekipleri tarafından yakalandı.

  • Güzelyurt’ta ise 12 Şubat 2025 tarihinde saat 14.30’da, S.E. (22) isimli şahıs, bir müşterinin elinde bulunan 3.600 TL nakit parayı zorla alarak çaldı. Zanlı, polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Polis, olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı

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