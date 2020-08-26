  • BIST 1.100
  • Altın 454,212
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6740
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Girne Gençlik Gelişim Merkezi, GİGFEST adı altında girişimcileri bir araya getirdi

» »
Girne Gençlik Gelişim Merkezi, GİGFEST adı altında girişimcileri bir araya getirdi
Girne Gençlik Gelişim Merkezi, GİGFEST adı altında girişimcileri bir araya getirdi

Girne Gelişim Merkezi’nden verilen bilgiye göre, ekosisteme katkı sağlayan bu etkinlikte, 50'den fazla her yaştan ve kitleden insanların bulunduğu etkinlikte girişimciler, girişimcilikle ilgilenen gençler ve yatırımcılar bir araya geldi.

GİGHUB projesi kapsamında eğitimler ve sunumlar devam ederken, KKTC'de ilk defa bir hızlandırma programı da gerçekleştirilecek.

Bu program kapsamında 15 yenilikçi iş fikrine 3 ay boyunca mentör desteğiyle yardım edilecek ve 3 ayın sonunda ise seçilen 8 iş fikrine toplamda 60,000 Euro hibe temin edilecek.

GİGEM'in GİGHUB projesiyle ilgili daha fazla bilgi ve kayıt http://girnegenclikmerkezi.com/gighub/  adresinden yapılabilecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Sağlıkta büyük ilerleme sağlıyoruz26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:41
  • Gazeteci-Yazar Gürkan’ın 75 Röportajından Oluşan “Hayata İzler (3)” Kitabı Tanıtıldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:38
  • Girne Gençlik Gelişim Merkezi, GİGFEST adı altında girişimcileri bir araya getirdi26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:36
  • Girne Kıyılarından Ülkeye Giren 19 Suriyeli Lapta Gençlik Kampı’na Yerleştirildi26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:35
  • 310 kilo kaçak et tespit edildi!26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:24
  • Akşamdan sabah 8 yeni vaka! 4'ü yerli bulaş...26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:13
  • Denktaş: “Cumhurbaşkanlığı’nda oturan, her partiye eşit mesafede olmalı”26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:53
  • GKK’dan Açıklama: “Birimde Tüm Personelin Test Sonucu Negatif”26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:40
  • SOS Çocukköyü Bağış Kampanyası Başlattı26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:33
  • Tatar gençlerle buluştu; “Geleceğimizi gençlerle şekillendireceğiz”26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti