SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Girne-Güzelyurt ana yolunda feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Girne-Güzelyurt ana yolunda feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
Girne-Güzelyurt ana yolunda feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Girne-Güzelyurt ana yolunda bugün saat 00.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 34 yaşındaki araç sürücüsü Hasan Kapcı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ana yolun 23-24’üncü kilometreleri arasında Hasan KAPCI (E-34) yönetimindeki ZUN 310 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan İzzet KÖLE (E-50) yönetimindeki HN22YWY plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle ZUN 310 plakalı araç yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp dururken, HN22YWY plakalı araç ise yolun güney kısmından dışarıya çıkıp çam ağaçlarına da çarpmış ve banket dışında durdu.

Kaza sonucu ZUN 310 plakalı araç sürücüsü Hasan KAPCI kaza yerinde yaşamını yitirdi. ZUN 310 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Ender ÖZTÜRK (E-34) ile HN22YWY plakalı araç sürücüsü İzzet KÖLE ise kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Ramazan Ender ÖZTÜRK acil serviste müşahede altına alınırken, İzzet KÖLE ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

