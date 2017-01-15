Girne-Güzelyurt yolunda kaza: Biri ağır, iki yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün Girne-Güzelyurt anayolu üzerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi.
Saat 05.00 sıralarında, Girne-Güzelyurt anayolunun 7-8’inci kilometreleri arasında Cemil Güleryüz (E-27) yönetimindeki FT 868 plakalı salon aracı ile Girne istikametine seyrettiği sırada, sağa virajlı yere geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak yarım inşaat halindeki binanın demir korkuluklarına çarptıktan sonra takla atıp 10 metre derinliğindeki dere yatağını düştüğü öğrenildi.
Kaza sonucu araç sürücüsü ciddi şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Burhan Erişen(E-21) ise hafif şekilde yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve müşahede altına alındığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor…
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