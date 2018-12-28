Girne İlçe Emniyet Kurulu, yılbaşı öncesi güvenlikle ilgili kararlar aldı

Girne İlçe Emniyet Kurulu, Girne ilçesinde yeni yılın sorunsuz karşılanması için bir dizi karar aldı.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne İlçe Emniyet Kurulu, yılbaşı önlemleri gündemiyle toplandı.

Toplantıda alınan kararlara göre, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri asayiş güvenlik ve trafik yönünden denetlemelerini yoğunlaştırılmış şekilde sürdürecek.

Alkollü araç kullananların trafikten men edileceği ve park yerleri dışında uygunsuz yerlere park edilen araçların polis ve belediye ekipleri tarafından çekileceği kaydedilen açıklamada, bu nedenle uygunsuz yerlere park edilmemesi ve giriş çıkışların kapatılmamasına özen gösterilmesi istendi.

BAZI PARK YERLERİ ÜCRETSİZ

Belediyelerin park yerleri ile 23 Nisan İlkokulu, Anafartalar Lisesi okulu park yerleri ile Ordu Pazarı üst tarafında bulunan park yerinin ücretsiz olarak halkın kullanımına açılacağı duyurulan açıklamaya göre, yeni yıl kutlaması nedeniyle izinsiz ve ruhsatsız olarak havai fişek kullananlar ile ateşli silah ile atış yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

ŞİKAYET İÇİN ARANABİLECEK POLİS VE BELEDİYE TELEFONLARI

Yurttaşlar Girne’deki olaylarla ilgili şikayetlerini, Girne Polis Müdürlüğü’ne 155 – 0548 811 5000 – 815 2014 numaralı telefonlardan veya Girne Belediyesi’nin 0533 870 20 14 - 0548 882 21020 - 0533 850 64 13 ve 0542 882 11 18 numaralı telefonlarına yapabilecekler.