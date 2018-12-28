  • BIST 90.435
  • Altın 216,850
  • Dolar 5,2673
  • Euro 6,0285
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Girne İlçe Emniyet Kurulu, yılbaşı öncesi güvenlikle ilgili kararlar aldı

» »
Girne İlçe Emniyet Kurulu, Girne ilçesinde yeni yılın sorunsuz karşılanması için bir dizi karar aldı.
Girne İlçe Emniyet Kurulu, yılbaşı öncesi güvenlikle ilgili kararlar aldı

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne İlçe Emniyet Kurulu, yılbaşı önlemleri gündemiyle toplandı.

Toplantıda alınan kararlara göre, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri asayiş güvenlik ve trafik yönünden denetlemelerini yoğunlaştırılmış şekilde sürdürecek.

Alkollü araç kullananların trafikten men edileceği ve park yerleri dışında uygunsuz yerlere park edilen araçların polis ve belediye ekipleri tarafından çekileceği kaydedilen açıklamada, bu nedenle uygunsuz yerlere park edilmemesi ve giriş çıkışların kapatılmamasına özen gösterilmesi istendi.

BAZI PARK YERLERİ ÜCRETSİZ

Belediyelerin park yerleri ile 23 Nisan İlkokulu, Anafartalar Lisesi okulu park yerleri ile Ordu Pazarı üst tarafında bulunan park yerinin ücretsiz olarak halkın kullanımına açılacağı duyurulan açıklamaya göre, yeni yıl kutlaması nedeniyle izinsiz ve ruhsatsız olarak havai fişek kullananlar ile ateşli silah ile atış yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

ŞİKAYET İÇİN ARANABİLECEK POLİS VE BELEDİYE TELEFONLARI

Yurttaşlar Girne’deki olaylarla ilgili şikayetlerini, Girne Polis Müdürlüğü’ne 155 – 0548 811 5000 – 815 2014 numaralı telefonlardan veya Girne Belediyesi’nin 0533 870 20 14 - 0548  882 21020 - 0533 850 64 13 ve 0542 882 11 18 numaralı telefonlarına yapabilecekler.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Girne Hayvan Barınağı’nın kapasitesinin artırılmasını talep etti28 Aralık 2018 Cuma 16:05
  • Akter: “Demokratik ve çok sesli yayıncılık ilkesi üzerinden çalışıyoruz”28 Aralık 2018 Cuma 16:00
  • ÇOGEM’deki Çocuklara Yılbaşı Eğlencesi28 Aralık 2018 Cuma 15:50
  • KKTC'nin 15 yıllık enerji sorunu çözülüyor28 Aralık 2018 Cuma 15:49
  • KKTC yeni yılı yağmurla karşılayacak28 Aralık 2018 Cuma 15:40
  • KKTC genelinde ekmek ve benzeri ürünler üreten yerlere kontroller yapıldı28 Aralık 2018 Cuma 15:35
  • 2018’de trafik kazalarında 24 kişi hayatını kaybetti28 Aralık 2018 Cuma 15:20
  • Özyiğit, Serdarlı İlkokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu28 Aralık 2018 Cuma 14:54
  • Yeni yıl için geri sayım28 Aralık 2018 Cuma 14:10
  • Tabipler Birliği kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı28 Aralık 2018 Cuma 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti