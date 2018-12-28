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Girne Inner Wheel Kulübü yönetim kurulu ile görüştü

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Girne Inner Wheel Kulübü Başkanı Zehra Yüksel ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Girne Inner Wheel Kulübü yönetim kurulu ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Girne Inner Wheel Kulübü Başkanı Zehra Yüksel ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede kulübün faaliyetleri hakkında Bakan Özyiğit’e bilgi verilirken birlikte yapılabilecek çalışmalar ve projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Cemal Özyiğit kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, kulübün sunduğu projeleri dinlediğini ve bakanlık olarak Eğitim ve Kültür alanında yapılacak projelere destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Inner Whell Kulübü Başkanı Zehra Yüksel ise toplumun yararına olacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek,bu bağlamda da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile de ortak projeleri devreye koymaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile ortak bir proje üzerinde yapılan çalışmanın son aşamaya geldiğini belirten Yüksel, konuyla ilgili açıklamanın da önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti. Yüksel ayrıca verdiği destek dolayı Bakan Özyiğit’e teşekkürlerini iletti.

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