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Girne Turizm Limanı’nın Girişinde Bulunan Atıl Bina Tadil Ediliyor

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne Turizm Limanının girişinde bulunan atıl binanın tadil edileceği ve Girne Paket Postanesi olarak halka hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
Girne Turizm Limanı’nın Girişinde Bulunan Atıl Bina Tadil Ediliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne Turizm Limanının girişinde bulunan atıl binanın tadil edileceği ve Girne Paket Postanesi olarak halka hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına devredilen ancak bugüne kadar atıl kalan bina, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’in talimatı ile tadil edilerek hizmete sunulacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel, özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle e-ticarette yaşanan yoğunluğun ardından çalışma alanı bakımından yetersiz kalan Girne Merkez Postanesinin yükünü hafifletmek istediklerini kaydetti.

Üstel, Girneliler ile tüm halkın daha iyi hizmet alabilmesi hedefiyle, binanın fiziki ve teknik altyapısının eksiksiz bir şekilde tamamlanması için gerekenin yapılması yönünde direktif verdiğini belirtti.  

“2021’İN İLK ÇEYREĞİNDE AÇILMASI HEDEFLENİYOR”

Girne ilçesinin tümüne hizmet verecek olan Girne Paket Postanesinin devreye girmesinin ardından Girne Merkez Postanesi’ndeki sıkışıklığın ortadan kaldırılacağı, gümrükleme dışındaki tüm posta işlemlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde vatandaşa sunulacağı ifade edildi.

Tadilat çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak olan binanın, 2021’in ilk çeyreğinde Girne Paket Postanesi olarak açılması hedefleniyor.

Yurt dışından uçak ve gemi yoluyla Girne Paket Postanesine gönderilecek gümrüğe tabi tüm paket ve koliler, gümrüklenerek söz konusu binada sahiplerine teslim edilecek. Paket ve koli sahipleri, gönderilerinin Girne Paket Postanesine ulaşmasıyla birlikte SMS atılarak haberdar edilecek. 

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