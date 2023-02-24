Girne Üniversitesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği protokol imzaladı

Girne Üniversitesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, toplum kazanımlarını artırmak amacıyla kültürel, sosyal, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Girne Üniversitesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, toplum kazanımlarını artırmak amacıyla kültürel, sosyal, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Bünyesinde bulundurduğu 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi ile 60 yaş üstü nüfusa yönelik pek çok çalışma yürüten Girne Üniversitesi, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile toplum kazanımlarını artırmak amacıyla kültürel, sosyal, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’in imzaları ile yürürlüğe giren protokol için düzenlenen törene Yaşlı Hakları Ruh Sağlığı ECOAGE Projesi Sorumlusu Şirin Özkaynak, Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay ve Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros da katıldı.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Sosyal sorumluluk bilinciyle Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ne her konuda destek olmaktan büyük bir mutluluk duyacağız.”

Törende konuşan Girne Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu toplumun büyük bir ihtiyacına cevap veren Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ne her konuda destek olmaktan büyük bir mutluluk duyacaklarını belirtti. Girne Üniversitesi’nin, 2018’den bu yana yürütmekte oldukları 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi sosyal sorumluluk projesiyle 60 yaş üzeri toplum bireylerine verdikleri önemi gösterdiklerini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, bu iş birliğiyle birlikte daha bir çok projeye birlikte imza atma arzusunda olduklarını söyledi.