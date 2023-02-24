  • BIST 5.101,66
  • Altın 1105.932
  • Dolar 18.8808
  • Euro 19.981
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAFAD: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Girne Üniversitesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği protokol imzaladı

» »
Girne Üniversitesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, toplum kazanımlarını artırmak amacıyla kültürel, sosyal, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği protokolü imzalandı
Girne Üniversitesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği protokol imzaladı

Girne Üniversitesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, toplum kazanımlarını artırmak amacıyla kültürel, sosyal, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Bünyesinde bulundurduğu 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi ile 60 yaş üstü nüfusa yönelik pek çok çalışma yürüten Girne Üniversitesi, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile toplum kazanımlarını artırmak amacıyla kültürel, sosyal, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’in imzaları ile yürürlüğe giren protokol için düzenlenen törene Yaşlı Hakları Ruh Sağlığı ECOAGE Projesi Sorumlusu Şirin Özkaynak,  Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay ve Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros da katıldı.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Sosyal sorumluluk bilinciyle Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ne her konuda destek olmaktan büyük bir mutluluk duyacağız.”

Törende konuşan Girne Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu toplumun büyük bir ihtiyacına cevap veren Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ne her konuda destek olmaktan büyük bir mutluluk duyacaklarını belirtti. Girne Üniversitesi’nin, 2018’den bu yana yürütmekte oldukları 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi sosyal sorumluluk projesiyle  60 yaş üzeri toplum bireylerine  verdikleri önemi gösterdiklerini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, bu iş birliğiyle birlikte daha bir çok projeye birlikte imza atma arzusunda olduklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne üye olarak dünyadaki saygın yerini tescilledi18 Kasım 2022 Cuma 15:09
  • Girne Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi14 Ekim 2022 Cuma 14:29
  • Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu yıl eğitime başlayan geleceğin doktorları beyaz önlüklerini törenle giydi08 Ekim 2022 Cumartesi 15:34
  • GAÜ ve Girne kolejleri, Afyon’da “Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü” programı düzenliyor18 Ağustos 2022 Perşembe 15:31
  • Prof. Dr. Keser: Lozan Barış Antlaşması ile TC devleti bütün dünya tarafından tanınmıştır13 Ağustos 2022 Cumartesi 14:16
  • Prof. Dr. Günay: Amacımız gelecek nesilleri emanet edebileceğimiz öğretmenler yetiştirmek04 Ağustos 2022 Perşembe 11:13
  • GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Adil: Öğrencilerimize entelektüel bir ortam sunmayı amaçlıyoruz02 Ağustos 2022 Salı 12:58
  • Prof. Dr. Akkaya: Üniversitemizde yurt dışı temaslarımız ve akreditasyonlarımız var01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:27
  • Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ilk mezunlarını görkemli bir törenle uğurladı17 Temmuz 2022 Pazar 14:11
  • Girne Üniversitesi’nde mezuniyet şöleni!30 Haziran 2022 Perşembe 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti