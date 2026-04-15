Pile'de gerginlik! Türk tankları hareketlendi iddiası!

Beyarmudu bölgesinde bulunan ara bölgede (yeşil hat), KKTC güvenlik güçleri ile Birleşmiş Milletler unsurları arasında olaylar yaşandığı ileri sürüldü.
Bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu 6 Türk Kıbrıslı hayvancılık işletmesinin yer aldığı, gerginliğin bu alanda yoğunlaştığı belirtildi.
Rum medyası, yaşanan gelişmelerin ardından TSK’ya ait tankların bölgeye hareket ettiğini iddia etti.
Çayhan Düzlüğü nedeniyle başlayan tartışmanın, bu sabah Türk ordusuna ait tankların bölgeye sevk edilmesiyle büyüdüğü ve bölgede gerginliğin arttığı bildirildi.
