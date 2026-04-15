Muhaceret affı hazır!

Muhaceret affı hazır!

Yeni düzenlemeyle izinsiz ülkede bulunanlara 45 gün içinde başvuru yaparak yasal statü kazanma ve muhaceret affı kapsamında 60 gün içinde durumlarını düzenleme imkanı sağlanırken, kayıt dışı yaşamın sona erdirilmesi hedefleniyor.
Bakanlar Kurulu, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı kapsamında izinsiz ülkede bulunan yabancılara yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırladı.

Mevcut yasaya göre izinsiz ülkede bulunan yabancılara, ülkede kaldıkları her gün için günlük asgari ücret tutarında para cezası uygulanırken, bunun yüksek cezalara ve mağduriyetlere yol açtığı belirtildi.

Yeni düzenlemeyle, bu kişilerin yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde başvuru yaparak yasal statü kazanmaları amaçlanıyor. Bu kapsamda başvuru yapanların, Muhaceret Dairesi’nin çevrimiçi sistemine müracaat etmeleri ve belirlenen süre içerisinde bir asgari ücret ödeme gerçekleştirmeleri halinde düzenlemeden yararlanabilecekleri öngörülüyor.

Düzenleme ile aile bütünlüğünün korunması ve kayıt dışı yaşamın önlenmesi hedeflenirken, izinsiz ve kaçak yaşamla mücadelede yabancıların kayıt altına alınmasına yönelik bir muhaceret takvimi oluşturuldu. Bu çerçevede, ülkede kayıt dışı yaşayanlara “ya ülkeyi terk etmeleri ya da yasal statüye geçmeleri” çağrısı yapıldı.

Özellikle son dönemde üniversitelerden ve yabancı öğrencilerden gelen taleplerin de dikkate alındığı belirtilirken, mezun olduğu halde muhaceret borcu nedeniyle ülkeden çıkamayan ya da kayıt dışı duruma düşen çok sayıda öğrenci bulunduğu ifade edildi.

Muhaceret affı kapsamında, ülkede her ne sebeple bulunursa bulunsun; turist, öğrenci veya çalışma amacıyla kayıt dışı durumda olan herkesi kapsayacak şekilde 60 günlük bir izinlendirme süreci başlatılacak. Bu süre içerisinde öğrenciler aktif kayda geçebilecek, çalışmak isteyenler çalışma izni alabilecek ve ülkede kalışlarını yasal zemine oturtabilecek.

Öte yandan, yurt dışında bulunan ve ülkede birinci derece yakını olan ya da izinsiz ikamet nedeniyle ihraç edilmiş kişiler de bir asgari ücret ödeyerek bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Düzenlemenin temel amacının kayıt dışılığı ortadan kaldırmak, belirsizlikleri gidermek ve ülke güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek olduğu vurgulandı.

 

