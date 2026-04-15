KTSO: Yeşil Hat üzerinden hellim ihracatındaki engel kalkıyor

Oda, ihracat için zorunlu olan denetimlerin kısa süre içinde başlamasının beklendiğini duyurdu.

KTSO’dan yapılan açıklamada, hellimin 2021 yılında “2021/591 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü” ile AB’de Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil edildiği; eş zamanlı olarak “2021/586” sayılı kararla da Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) kapsamına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, PDO çerçevesinde 22 çiftlik ve 4 imalatçı üyenin sertifikalarını almasına rağmen, YHT üzerinden ihracat için gerekli hijyen denetimlerinin, denetçi kuruluşun Güney Kıbrıs tarafından atanmaması nedeniyle yaklaşık 5 yıldır süren bir mağduriyete yol açtığına dikkat çekildi.

Odanın da aktif üyesi olduğu AB İki Toplumlu Gayrı Resmî Hellim Çalışma Grubu’nun bugünkü toplantısında, beklenen atama sürecinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, “Bu gelişme ile 2021’deki PDO tescilinden bu yana devam eden tıkanıklığın aşıldığı ve artık uygulama aşamasına geçileceği anlaşılmıştır.” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak diğer paydaşlarla birlikte 5 yılı aşkın süredir yürüttükleri kararlı mücadelenin bu aşamaya gelmesinin, imalatçılar için önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

“Denetimlerin başlamasıyla birlikte; PDO sertifikalı üreticilerimizin ihracat süreci hız kazanacak, Yeşil Hat üzerinden yeni pazarlara erişim sağlanabilecek, Zorlu ekonomik koşullarda sanayicimiz için yeni bir ihracat kapısı açılacaktır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, odanın, hellim imalatçılarının temsilcisi olarak sürecin yakın takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.