Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk halkına devrinin 70. yıl dönümü kutlandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 15 Nisan 1956’da Kıbrıs Türk halkına devredilmesinin 70. yıl dönümünde, Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde yürütülen varoluş mücadelesi ve “Türk İşleri Komisyonu Ara Raporu” ile elde edilen kazanımların önemi vurgulandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk halkına devredilişinin 70. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi eski Genel Müdürü Taner Derviş, Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde yürütülen varoluş mücadelesi sonucunda Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk halkına iade edildiğini belirtti.

Derviş, 15 Nisan 1956 tarihinde vakıfların Kıbrıs Türk halkına devrini belgeleyen törene işaret ederek, Dr. Fazıl Küçük’ün şu ifadelerini aktardı:

“Evkaf mücadelemiz 75 seneden beri nesilden nesile devam etmiştir. Bu zaferi kazanmak bahtiyarlığı bizim neslimize nasip olmuştur. Bununla beraber Evkaf müessesesinden halkımız için beklediğimiz tam randımanı almak, belki de bizim çocuklarımıza nasip olacaktır.”

Vakıflar İdaresi’nin, sömürge idaresine karşı yürütülen toplumsal varoluş mücadelesinin odak noktasında yer aldığını vurgulayan Derviş, Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde yürütülen mücadelede Vakıflar İdaresi’nin asli sahibi olan Kıbrıs Türk halkına iadesinin, bu mücadelenin merkezinde bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin özellikle 1915 yılında İngiltere’nin tek yanlı bir karar ile Kıbrıs’ı ilhak etmesinden sonra sömürge idaresine karşı yürütülen mücadelenin odak noktasına yerleştiğini belirten Derviş, toplumun geniş kesimlerinin bu mücadelede nesilden nesile yer aldığını ifade etti.

Derviş, bu bağlamda 11 Aralık 1949 tarihinde Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı 20 bin kişinin katılımıyla dönemin en büyük direniş mitinginin düzenlendiğini hatırlattı.

Varoluş mücadelesi sürecinde önemli kazanımlar elde edildiğini ifade eden Derviş, İngiliz idaresinin 1949 yılında “Türk İşleri Komisyonu” adı altında bir komisyon kurmak zorunda kaldığını belirtti.

Söz konusu komisyonun hazırladığı ara raporda vakıflar, müftülük, eğitim, aile kanunu ve şeri mahkemelerle ilgili konularda Türk toplumunun düşünce ve taleplerinin yer aldığını kaydeden Derviş, komisyonda Hakim Mehmet Zeka, Mehmet Dana, Rauf Denktaş, Faiz Kaymak, Suphi Kenan, Fadıl Niyazi Korkut ve Ahmet Pertev’in görev aldığını ifade etti.

Derviş, “Türk İşleri Komisyonu Ara Raporu” ile vakıfların Kıbrıs Türk halkına iade edildiğini, şer’i hukuk sisteminin medeni kanun ile ikame edilerek aile mahkemelerinin kurulmasının sağlandığını ve eğitim kurumlarının Kıbrıs Türk halkının yönetimine geçtiğini belirtti.

Hazırlanan ara raporun sömürge idaresine sunularak zaman içerisinde uygulamaya konduğunu ifade eden Derviş, bu kazanımların bugünkü laik ve çağdaş yaşamın temelini oluşturduğunu kaydetti.

Derviş, ayrıca söz konusu rapor sayesinde Vakıflar İdaresi’nin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması kapsamında anayasal statüde yer alması için güçlü bir zemin oluştuğunu belirtti.

TAM AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk halkına devredilişinin 70. yıldönümü kutlu olsun

Fazıl Küçük’ün önderliğinde yürütülen varoluş mücadelesi sonucunda Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk halkına iade edilmiştir.

15 Nisan 1956 tarihinde Vakıfların Kıbrıs Türk Halkına devrini belgeleyen tören:

“Evkaf mücadelemiz 75 seneden beri nesilden nesile devam etmiştir. Bu zaferi kazanmak bahtiyarlığı bizim neslimize nasip olmuştur. Bununla beraber Evkaf müessesesinden halkımız için beklediğimiz tam randımanı almak, belki de bizim çocuklarımıza nasip olacaktır.”

Dr. Fazıl Küçük Evkaf Yüksek Başkanı

VAKIFLAR İDARESİ, SÖMÜRGE İDARESİ’NE KARŞI YÜRÜTÜLEN TOPLUMSAL VAROLUŞ MÜCADELESİNİN ODAK NOKTASINDA YER ALMIŞTIR

Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde yürütülen “Varoluş Mücadelesi”nde, Vakıflar İdaresi’nin asli sahibi olan Kıbrıs Türk halkına iadesi, Kıbrıs Türk halkının “Varoluş Mücadelesi”nin odak noktasında yer almıştır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, özellikle 1915 yılında İngiltere’nin tek yanlı bir karar ile Kıbrıs’ı “ilhak”

etmesinden sonra, Sömürge İdaresi’ne karşı yürütülen mücadelenin odak noktasına yerleşmiştir. Toplumun geniş kesimleri ve fertleri nesilden nesile bu mücadelede yer almıştır. Bu bağlamda; 11 Aralık 1949 tarihinde, Lefkoşa’da, Selimiye Meydanı’nda, İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı 20,000 kişinin katıldığı, dönemin en büyük direniş mitingi düzenlenmiştir.

VAROLUŞ MÜCADELESİ SÜRECİNDE HAZIRLANAN “TÜRK İŞLERİ KOMİSYONU” ARA RAPORU İLE SAĞLANAN KAZANIMLAR

Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde yürütülen “Varoluş Mücadelesi” sayesinde, tarihimizde önemli bir kazanım elde edilmiş ve İngiliz İdaresi 1949 yılında “Türk İşleri Komisyonu” adı altında bir komisyon kurmak zorunda kalmıştır. Bu komisyonun hazırladığı “Ara Rapor”da; Vakıflar, Müftülük, Eğitim, Aile

Kanunu ve Şeri Mahkemeler’le ilgili konularda, Türk toplumunun düşünce ve talepleri yer almıştır. Türk İşleri Komisyonu’nda, Hakim Mehmet Zeka, Mehmet Dana, Rauf Denktaş, Faiz Kaymak, Suphi Kenan, Fadıl Niyazi, Korkut ve Ahmet Pertev görev almıştır.

“Türk İşleri Komisyonu Ara Raporu” ile

Vakıflar, Kıbrıs Türk Halkına iade edilmiş oldu.

Şer’i Hukuk sisteminin Medeni Kanun ile ikamesi ve Aile

Mahkemelerinin kurulması sağlanmış oldu.

Eğitim Kurumlarının Kıbrıs Türk Halkının yönetimine geçmesi gerçekleştirildi.

Hazırlanan “Türk İşleri Komisyonu Ara Raporu” ile Vakıflar’ın Kıbrıs Türk halkına iadesi, Şer’i Hukuk sisteminin Medeni Kanun ile ikamesi, aile mahkemelerinin kurulması ve eğitim kurumlarının Kıbrıs Türk halkının yönetimine geçmesi sağlanmış oldu. Özetle; Sömürge İdaresi Yönetimi’ne sunulan ve zaman içerisinde uygulamaya konan “Türk İşleri Komisyonu Ara Raporu,” bugünkü laik, çağdaş yaşantımızın temelini oluşturmaktadır. “Türk İşleri Komisyonu Ara Raporu” sayesinde sağlanan kazanımlar, Vakıflar İdaresi’nin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması kapsamında, anayasal statüde yer alması için güçlü bir zemin oluşturmuştur.