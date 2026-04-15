Kan şekeri neden aniden yükselir?

Erhürman açıklama yaptı

Erhürman: Pile'de sükunet hakimdir; yetkili tüm makamlarımızla koordinasyon içerisindeyiz
Erhürman açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Pile’de Çayhan Düzü bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızdan aldığımız bilgiye göre, Çayhan Düzü bölgesinde bugün itibarıyla sükunet hakimdir ve iletişim/diyalog devam etmektedir. Nitekim bu bilgi BM Barış Gücü tarafından yapılan açıklamayla da teyit edilmiştir.

An itibarıyla güvenlik alanında yetkili tüm makamlarımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı'nın sürece ilişkin görevlerini eksiksiz biçimde yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Bu arada, birkaç hafta önce, bölgede ortaya çıkan ve güvenlikle ilgili olmayan bir konudan kaynaklanan sorunun siyasi makamlarca hızla çözüme kavuşturulmasının önemi sanırım herkesçe daha iyi anlaşılmıştır.

Kıbrıs Türk tarafı olarak hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız. Güneyden yapılan açıklamalar ve medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlarda gerginliğin tırmandırılmasına yönelik bir çaba gözlemlenmesine karşın, böyle bir çabaya ortak olmayacağımız bilinmelidir.

Sorunlar soğukkanlılıkla, kararlılıkla, diyalog ve diplomasiyle çözülecektir"

