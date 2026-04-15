KTÖS, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde açıklama yaptı: Sevdamız yurdumuz, derdimiz geleceğimiz dediğimiz için buradayız

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı ve toplam dokuz öğretmene dava okunduğunu açıkladı.

Basın açıklaması, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, avukat Öncel Polili, dava açılan ve desteğe gelen öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Basın açıklaması sırasında ilk sözü KTÖS Başkanı Baybora aldı.

BAYBORA

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, memleketi sevdikleri için bugün orada olduklarını ifade ederek, “Sevdamız, yurdumuz, derdimiz ve geleceğimiz dediğimiz için buradayız.” diye konuştu.

Baybora, geçen hafta meclis önünde yapılan eylemlerle ilgili dava açılan 9 kişi hakkında ifadelerinin alınması için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne çağrıldıklarını belirtti.

“Hukukun üstünlüğünü öncelediğimiz için; hükümetin düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı ortaya koyduğu cezalara karşı çıktığımız için; rüşvet, yolsuzluk ve sahte diploma skandallarını sürekli gündeme getirdiğimiz için bugün buradayız.” diyen Baybora, eylemin en demokratik hakları olduğunu ve bu hakkı sonuna kadar kullanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk toplumunun bu coğrafyada insanca yaşayabilmesi ve hukukun üstünlüğünün baki kalmasıyla ilgili mücadelelerinin devam edeceğini belirten Baybora, “Korkuyorlar, çünkü örgütlü bir toplum özgür bir gelecektir.” dedi.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Baybora, Kıbrıs Türk toplumunun geleceği için bıkmadan, usanmadan, geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de mücadele etmeye kararlı ve korkusuz bir şekilde devam edeceklerini dile getirdi.

MAVİŞ

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, susturulmak istenseler de susmayacaklarını ve yargılanmaktan korkmadıklarını belirterek, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik eleştirilerde bulundu.

“Burada öğretmen arkadaşlarımız var. ‘Rüşvet mi aldınız, hırsızlık mı yoksa yolsuzluk mu yaptınız’ da buradasınız?” diyerek öğretmenlere seslenen Maviş, öğretmenlerin görevlerini bırakarak buraya geldiğini ve yargılanmaktan korkmadıklarını dile getirdi.

Öğretmenlerin “alnının açık” olduğunu belirten Maviş, ülkenin gidişatından memnun olmadıklarını söyledi.

Maviş, “Hakkımızı aradığımız için yargılanıyorsak, boynumuz kıldan ince. Yargılanırız ve hesabını mahkemede veririz.” dedi.

“Şimdilik dokuz arkadaşımıza dava okundu.” diyen Maviş, polis tarafından görüntülerin incelendiğini ve arkasının da gelebileceğini ifade etti.

Yüzlerce kişinin barikatları aşarak meclisin içerisine girdiğini anımsatan Maviş, “Hepimiz suçluyuz ve hepimize dava okuyun. Ancak bizi yıldıramazsınız ve korkutamazsınız.” dedi.

Daha önce üç konuda kendilerine dava okunduğunu dile getiren Maviş, “Bu bir halk ayaklanmasıdır, bundan da herkes dersini çıkarmak zorundadır.” şeklinde konuştu.

POLİLİ

Avukat Öncel Polili, son 15 yıldır eylemler ve gösterilerin ardından dava açılmasının "adeta bir moda haline geldiğini" savundu.

Bu meselelerle ilgili mahkum olan çok az kişi olduğunu belirten Polili, “Bu davalardan sonra mahkemelerin çok önemli kararları vardır. Daha önce bir polis müdürünün ‘ben meclisin önünü eylemlere kapattım’ demesi, mahkeme tarafından ‘böyle şey olmaz’ denilerek meclisin önü eylemlere açılmıştı.” diye konuştu.

Açtıkları birçok davada polisin tazminat ödemek zorunda kaldığını belirten Polili, “Biz bu davalardan korkmuyoruz.” dedi.