Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 Kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1'i öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.

Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırının şoku sürerken, bugün benzer bir haber Kahramanmaraş'tan geldi. Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve olayda çok sayıda yaralının bulunduğu iddia ediliyor.

Vali Ünlüer, yaptığı açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Vliler okula koştu

Silahlı saldırı haberinin duyulmasının hemen ardından öğrencilerin aileleri, çocuklarının sağlık durumu ve olayın detayları hakkında bilgi almak için okula koştu.

Güvenlik güçleri, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, silahlı saldırıya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada 7 savcının görevlendirildiğini ve olayla ilgili yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

Olayın hemen ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, sürecin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini kaydetti.

Başsavcı ve savcılar olay yerinde

Bakan Gürlek, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı ile görevlendirilen savcıların an itibarıyla olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü aktararak, sürecin hassasiyetine dikkati çekti.

Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yayın yasağı kararı alındığını duyuran Gürlek, şunları kaydetti;

Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.