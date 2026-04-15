  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKan şekeri neden aniden yükselir?

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 Kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı!

» »
Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1'i öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.
Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırının şoku sürerken, bugün benzer bir haber Kahramanmaraş'tan geldi. Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve olayda çok sayıda yaralının bulunduğu iddia ediliyor.

Vali Ünlüer, yaptığı açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Vliler okula koştu

Silahlı saldırı haberinin duyulmasının hemen ardından öğrencilerin aileleri, çocuklarının sağlık durumu ve olayın detayları hakkında bilgi almak için okula koştu.

Güvenlik güçleri, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, silahlı saldırıya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada 7 savcının görevlendirildiğini ve olayla ilgili yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

Olayın hemen ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, sürecin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini kaydetti.

Başsavcı ve savcılar olay yerinde

Bakan Gürlek, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı ile görevlendirilen savcıların an itibarıyla olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü aktararak, sürecin hassasiyetine dikkati çekti.

Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yayın yasağı kararı alındığını duyuran Gürlek, şunları kaydetti;

Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman açıklama yaptı15 Nisan 2026 Çarşamba 16:23
  • Pile'de gerginlik! Türk tankları hareketlendi iddiası!15 Nisan 2026 Çarşamba 12:01
  • İncirli: Teknecik’teki sorunlara karşı izleyici kalmayacağız, süreçlerin takipçisiyiz15 Nisan 2026 Çarşamba 11:34
  • Ekipler olası yangınlara hazır!15 Nisan 2026 Çarşamba 11:23
  • Nazlı: Emekçinin Cebine El Atmadan Önce Teşvik ve Muafiyetler Kaldırılsın!15 Nisan 2026 Çarşamba 10:40
  • Değirmenlik ve Çatalköy’de elektrik kesintisi15 Nisan 2026 Çarşamba 10:30
  • Taçoy: Hayat pahalılığı tasarısı Pazartesi günü komiteye geri alınacak!15 Nisan 2026 Çarşamba 10:06
  • Dizdarlı: Cumhuriyet Meclisi'ni Meclis Başkanının yönetmesi gerekir15 Nisan 2026 Çarşamba 08:17
  • Aksa Enerji, Africa Finance Corporation ile Stratejik İş Birliğini Güçlendiriyor14 Nisan 2026 Salı 23:56
  • Tatar: Mahkemenin kararını saygıyla karşılıyorum14 Nisan 2026 Salı 23:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti