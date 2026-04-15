Kan şekeri neden aniden yükselir?

Öztürkler: Çocukların güvenliği, her ülkenin en temel önceliği olmalıdır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayından duyduğu üzüntüyü belirterek, çocukların güvenliğinin, her ülkenin en temel önceliği olması gerektiğini vurguladı.
Öztürkler yayımladığı taziye mesajında, “Anavatan Türkiye’nin Kahramanmaraş ilinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yaşamını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Bu acı olay, hepimizi derinden sarsmıştır.” ifadelerini kullandı.

“KKTC olarak, şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Özellikle eğitim kurumlarında yaşanan bu tür saldırıların toplumda yarattığı travma ve endişeyi yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullanan Öztürkler, yetkili makamların olayı tüm yönleriyle soruşturacağına ve gerekli tedbirlerin alınacağına inanç belirtti.

“Çocukların güvenliği, her ülkenin en temel önceliği olmalıdır.” diyen Öztürkler, son günlerde benzer nitelikte olayların yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Öztürkler, “KKTC, her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edecek; dayanışma, sağduyu ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm kesimlerin yanında olacaktır. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar; Anavatan Türkiye’ye başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

 

