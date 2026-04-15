Rum Yönetiminden Fidan’a yanıt!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın İsrail’le iş birliğinin bölgede daha fazla güvensizlik ve sorun yarattığı” şeklindeki açıklamalarına Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin revizyonist talepleri veya bölgesel liderlik öngörüsü olmadığı” iddia edilerek, Fidan’ın “saptırıcı açıklamalarının kabul edilmediği” ifade edildi.

Açıklamada özetle, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi bir ülke olarak uluslararası toplumun ve bölgenin faydalı bir üyesi olduğu iddia edilirken, “Türkiye’nin AB toprağını yasadışı şekilde, on binlerce asker bulundurarak işgali altında bulundurduğu” savunuldu.

Gazete, Yunanistan’dan da benzer şekilde bir açıklama geldiğini ve açıklamada; “Gerçeğin saptırılma girişimlerinin fayda sağlamayacağı” görüşünün dile getirildiğini aktardı.