Kan şekeri neden aniden yükselir?

UNFICYP: Durumun sakin olduğu bildirild

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, philenews'e yaptığı açıklamada, Pyla platosundaki durumun bu sabah sakin olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), bölgede varlığını sürdürerek gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Barış Gücü devriyelerini artırarak sahadaki görünürlüğünü güçlendirdi.

UNFICYP, tampon bölgeye izinsiz giriş, bölgede bulunma veya herhangi bir faaliyetin, Misyonun yetkisinin ihlali anlamına geldiğini yineledi. Açıklamada, bu hassas bölgede istikrarın korunabilmesi için Misyonun yetkisine saygı gösterilmesinin hayati önemde olduğu vurgulandı.

Misyonun, statüko öncesi durumun yeniden tesis edilmesi ve bölgede sükunet ile istikrarı olumsuz etkileyebilecek gelişmelerin önlenmesi amacıyla tüm taraflarla aktif temas halinde olduğu belirtildi. Tampon bölge genelinde huzur ve istikrarın korunmasının UNFICYP’nin en yüksek önceliği olduğu ifade edildi.

Öte yandan, tanklar ve Türk bayrağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, söz konusu unsurların tarafsız bölgenin dışında bulunduğunu kaydetti.

