Büyük ikramiye Girne’de!

15 Nisan 2026 Çekilişinde 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘15705’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Nisan 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "15705" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Girne bölgesi gezici bayilerimizden Olkan Çeken tarafından satılan bilete çıktı.

Sıradaki çekiliş 30 Nisan’da

30 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL olacak. Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.