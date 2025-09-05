Girne ve Gaziköy’de alkollü sürücüler kazaya sebep oldu!

Girne ve Gaziköy’de alkollü sürücülerin karıştığı iki ayrı trafik kazası yaralanma olmadan atlatıldı. Her iki sürücü hakkında “alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak” suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, Girne ve Gaziköy’de alkollü sürücülerin karıştığı iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmadı.

Girne’de 4 Eylül 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Karakız Sokak üzerinde, Bahar Gökçe Konuklar (K-33) 142 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NU 608 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan araç, karşı istikametten gelen Ceyhun Duran’ın (E-44) yönetimindeki NL 236 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Konuklar aleyhinde, “alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Gaziköy’de ise 5 Eylül 2025 tarihinde saat 00.10 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde Ali Özkoyuncu (E-49) 95 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GA 738 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan telefon direği ile bir ikametgahın bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, Özkoyuncu hakkında da aynı suçtan yasal işlem başlatıldı.

Her iki kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.