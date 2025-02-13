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Girne ve Gemikonağı’nda Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

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Girne ve Gemikonağı’nda çıkan iki ayrı yangında evlerde maddi hasar oluştu. Yangınların elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.
Girne ve Gemikonağı’nda Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Girne ve Gemikonağı’nda 12 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen iki ayrı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda can kaybı yaşanmazken, evlerde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Girne’de elektrik kısa devresi yangına neden oldu
Saat 13.30 sıralarında, Girne Karaca Sokak’ta bulunan tek odalı bir evde, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak, yangın nedeniyle ahşap yemek masası, televizyon, piknik tüpü, elektrik aksamları ve çeşitli eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Gemikonağı’nda fön makinesi yangına sebep oldu
Aynı gün saat 18.30’da, Gemikonağı’nda LAÜ Yolu üzerindeki bir apartman dairesinin yatak odasında yangın meydana geldi. Yangının, prizde takılı olan fön makinesinin kısa devre yaparak alev alması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Yangın sırasında evde bulunan mobilyalar ve beyaz eşyalar yanarak zarar gördü, ayrıca çıkan ısı ve duman nedeniyle duvarlar is tuttu.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor

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