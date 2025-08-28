  • BIST 11443.34
Girne ve Ozanköy'de İş Kazaları: İki Kişi Yaralandı

Girne ve Ozanköy’de dün meydana gelen iki ayrı iş kazasında iki kişi yaralandı.
Girne ve Ozanköy’de İş Kazaları: İki Kişi Yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 27 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında, Girne’de bir ikametgahın dış kısmında su hattı bağlantısı yapan Mehmet Salim Yağcı (E-49), merdiven üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7,5 metre yükseklikten zemine düştü. Yağcı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Aynı gün saat 14.30 sıralarında ise, Ozanköy’de faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında, çalışan Recep Zeytuncu (E-45), spiral tahta kesme makinesi ile sunta kestiği sırada sol elini makineye kaptırarak parmaklarından yaralandı. Zeytuncu da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınarak Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı.

Her iki iş kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

