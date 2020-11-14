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Girne ve Yedidalga'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonu'nda Gelişme

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Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişi daha tutuklandı.
Girne ve Yedidalga'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonu'nda Gelişme

11.11.2020 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne ve Yedidalga’da düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak yedi zanlının tutuklandığı bildirilmişti.

            Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen J.E.(E-23), 13.11.2020 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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