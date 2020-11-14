Girne ve Yedidalga'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonu'nda Gelişme

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişi daha tutuklandı.

11.11.2020 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne ve Yedidalga’da düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak yedi zanlının tutuklandığı bildirilmişti.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen J.E.(E-23), 13.11.2020 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.