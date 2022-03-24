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Girne’de 100 İlkokul Öğrencisine Ücretsiz Ağız Ve Diş Taraması Yapılıyor

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Girne’de 100 İlkokul Öğrencisine Ücretsiz Ağız Ve Diş Taraması Yapılıyor
Girne’de 100 İlkokul Öğrencisine Ücretsiz Ağız Ve Diş Taraması Yapılıyor

Girne Belediyesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi iş birliğinde, bugün ve yarın ücretsiz ağız ve diş taraması yapılıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bugün, Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan 50 çocuğun ücretsiz ağız ve diş taraması yapılırken, yarın Şht. Hasan Cafer İlkokulu’ndan 50 çocuğa tarama yapılacak.

Karaoğlanoğlu İlkokulu’da yapılan ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ’nün de ziyaret ettiği taramaya, Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ferdiye Küçük,  Araştırma Görevlisi Dr. Ecem Makas ve Pedodonti Anabilim Dalı Stajyer Hekimleri katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yapılan tarama ile ilgili yaptığı konuşmada, küçük yaşlarda dişleri temiz tutmanın ve diş sağlığının önemine işaret ederek, yaptıkları işbirliğinden dolayı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi’ne ve çocuklara diş fırçası hediye eden İleli Market’e teşekkürlerini iletti.

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