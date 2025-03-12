Girne’de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Araç Ters Döndü!

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde alkollü sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç kaldırıma, ağaca ve bir iş yerine ait mermerlere çarptıktan sonra ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.

12 Mart 2025 tarihinde saat 06.30 sıralarında Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Rajat Samuel GILL (30), 117 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZF 915 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun solundan çıkarak kaldırım taşlarına, ardından kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bir iş yerine ait mermerlere ve reklam tabelasına çarptıktan sonra tavanı üzerine devrildi.

Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, yürütülen soruşturma kapsamında alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren sürücü Rajat Samuel GILL tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor