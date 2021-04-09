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Girne'de araç otobüs durağına girdi:2'si çocuk 3 yaralı

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Girne’de bugün meydana gelen kazada araç sürücüsü Sheila Ogochukwu Nnabuife ve araçta yolcu olarak bulunan iki çocuk yaralandı.
Girne'de araç otobüs durağına girdi:2'si çocuk 3 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 16:00 raddelerinde Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Sheila Ogochukwu NNABUİFE(K-35) yönetimindeki ND 732 Nissan March marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıktı ve kaldırım üzerinde bulunan Girne Belediyesine ait otobüs durağına aracın ön kısmıyla çarptı.

girnede_korkutan_kaza_h110077_4db3c.jpgKaza sonucu ND 732 plakalı araç sürücüsü Sheila Ogochukwü NNABUİFE, aynı araç yolcu olarak bulunan Girne’ de sakin Jason MBARUZE(4) ile Zikura MBARUZE(E-2) yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek hastanesinden görmüş olukları ilkyardım tedavisinden sonra taburcu oldular.

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