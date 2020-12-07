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Girne’de Bugünden İtibaren Bazı Sokaklarda Tek Yön Uygulaması Denenecek

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Girne bölgesinde bazı sokaklarda otuz gün süre ile trafikte “tek yön” uygulaması denenecek.
Girne’de Bugünden İtibaren Bazı Sokaklarda Tek Yön Uygulaması Denenecek

Girne Belediyesi Trafik Komisyonu, Yukarı Girne Mahallesi’ne bağlı bazı sokaklarda yaşanan trafik sorununun çözülmesi amacıyla, bugünden itibaren otuz gün süreyle trafikte tek yön uygulamasının denenmesine karar verdi.

Girne Belediyesi’nde alınan bilgiye göre, Yukarı Girne Mahallesi’ne bağlı bulunan,  Kaymakamlık, Tapu Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi bölgesinde, Salih Kanat Sokak, Ömer Sami Coşar Sokak kavşağına kadar olan kısımda ve batı-doğu istikametinde olan yol, bugünden itibaren tek yön olarak kullanılacak. Ayrıca, söz konusu kamu dairelerinin doğusundaki Atom Sokak ile Güney-Kuzey istikameti de tek yön olarak kullanılarak her iki sokak boyunca otopark olanağı yaratılacak. 

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