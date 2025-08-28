  • BIST 11368.78
  • Altın 4498.961
  • Dolar 41.0423
  • Euro 48.0754
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Girne’de elektrik kesintisi yaşanacak

» »
Kıb-Tek, Girne’de yarın 16.00-18.00 saatleri arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler…
Girne’de elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Girne’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kuruma göre, elektrik şebekesinde gerçekleştirilecek bakım-onarım çalışmaları nedeniyle kesinti 16.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar olacak:

  • Naci Talat Caddesi

    Karaoğlanoğlu Caddesi

  • Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi

  • Kasgar Court Hotel ve civarı

  • GAÜ Kavşağı ile Hasan Cafer Ortaokulu arasındaki bölge

Kıb-Tek, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verileceğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Girne ve Ozanköy’de İş Kazaları: İki Kişi Yaralandı28 Ağustos 2025 Perşembe 13:25
  • Genç yaşta 2 ani ölüm!28 Ağustos 2025 Perşembe 13:20
  • İskele Belediyesi sınırlarında kaçak işletmelere geçit yok28 Ağustos 2025 Perşembe 13:10
  • Erhürman: Diplomasiyi ortadan kaldıran tavır günlük yaşamda da olumsuz etkiler yaratıyor28 Ağustos 2025 Perşembe 13:08
  • TAM PARTİ, 3 Eylül’de Aslanköy’de basın toplantısı düzenleyecek28 Ağustos 2025 Perşembe 13:05
  • Hapçı cezaevinde bekleyecek!28 Ağustos 2025 Perşembe 12:04
  • Furlas, Kuzey Kıbrıs'ta tutuklu 5 Kıbrıslı Rum için Avrupa Parlamentosu’nda girişim başlattı28 Ağustos 2025 Perşembe 12:02
  • Cemal Alpcan’a 9 ay hapis cezası verildi28 Ağustos 2025 Perşembe 11:34
  • Rum Basını: Holguin pazartesi günü adaya geliyor28 Ağustos 2025 Perşembe 11:24
  • Demokrat Parti’de Üçlü İstifa Depremi28 Ağustos 2025 Perşembe 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti