Girne’de elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Girne’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Kuruma göre, elektrik şebekesinde gerçekleştirilecek bakım-onarım çalışmaları nedeniyle kesinti 16.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar olacak:
Naci Talat Caddesi
Karaoğlanoğlu Caddesi
Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi
Kasgar Court Hotel ve civarı
GAÜ Kavşağı ile Hasan Cafer Ortaokulu arasındaki bölge
Kıb-Tek, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verileceğini duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.