Girne'de ev yangını

25.03.2020 tarihinde saat 09:30 sıralarında Girne’de; Hasan HAZIRLAR(E-35)’a ait ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen faal durumda bırakılan elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın ev sakinleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu 1 adet elektrikli soba, 1 adet perde, 1 adet kitaplık ve içerisinde bulunan muhtelif kitaplar ile ikametgahın elektrik aksamı tamamen yanarak; PVC sürgülü çift cam ile odada bulunan boy aynası ise aşırı ısı nedeniyle kırılarak kullanılmaz hale gelmiştir. İkametgahın koridor kısmında bulunan duvarlar dumandan dolayı islenerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.