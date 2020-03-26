  • BIST 91.638
  • Altın 335,252
  • Dolar 6,3950
  • Euro 7,0297
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Girne'de ev yangını

» »
Girne'de ev yangını
Girne'de ev yangını

25.03.2020 tarihinde saat 09:30 sıralarında Girne’de; Hasan HAZIRLAR(E-35)’a ait ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen faal durumda bırakılan elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın ev sakinleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu 1 adet elektrikli soba, 1 adet perde, 1 adet kitaplık ve içerisinde bulunan muhtelif kitaplar ile ikametgahın elektrik aksamı tamamen yanarak; PVC sürgülü çift cam ile odada bulunan boy aynası ise aşırı ısı nedeniyle kırılarak kullanılmaz hale gelmiştir. İkametgahın koridor kısmında bulunan duvarlar dumandan dolayı islenerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava trafik kontrolörlerinden hükümete eleştiri…26 Mart 2020 Perşembe 16:52
  • Sol hareket, işten çıkarmanın yasaklanması ve herkese ödenekli izin verilmesi gerektiğini belirtti26 Mart 2020 Perşembe 16:06
  • Yeşilırmak: 83 vatandaşımız için bugün testlerimiz yapılacak26 Mart 2020 Perşembe 15:29
  • HAKSEN: "Ekonomik Önlemleri Asla Kabul Etmeyeceğiz"26 Mart 2020 Perşembe 14:00
  • BKP: "Hükümet Çalışan Ve Emekçileri Haraca Bağladı"26 Mart 2020 Perşembe 13:51
  • Kamuda kesintili maaş ödemeleri de sarktı! Maliye Bakanı açıkladı...26 Mart 2020 Perşembe 13:40
  • SOS Çocuk Köyü, risk altındaki çocukların bireysel koruma ve bakım ihtiyaçlarından ödün verilmemesi çağrısında bulundu26 Mart 2020 Perşembe 13:31
  • 29 Mart Pazar günü saatler ileri alınacak26 Mart 2020 Perşembe 12:04
  • TÜRK-SEN: "Hükümetin Ekonomik Paketini Kabul Etmiyoruz"26 Mart 2020 Perşembe 12:02
  • Gazeteciler soracak Başbakan Ersin Tatar yanıtlayacak26 Mart 2020 Perşembe 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti