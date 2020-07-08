Girne’de Gençlik Atölyesi Düzenleniyor “Mesafeni Koru, Yaşama Katıl

Girne Belediyesi ve GİGEM, yeni koşullarla gençlik atölyesi düzenliyor. “Mesafeni koru, yaşama
katıl” sloganı, “üretim” temasıyla gerçekleştirilecek atölyelere kayıt için son tarih 13 Temmuz
2020.
Girne Belediyesi ve GİGEM (Girne Gençlik Gelişim Merkezi) işbirliğinde düzenlenen gençlik
atölyeleri bu yıl "Mesafeni Koru, Yaşama Katıl" sloganıyla ve “Üretim” temasıyla
gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın
nedeniyle kent genelinde ertelenen etkinlikler ve çeşitli kısıtlamalar göz önünde bulundurularak,
14 Temmuz 2020’de başlayacak bir aylık atölye çalışmalarının yeni koşullar hazırlanarak
gerçekleştirileceği, bu yıl küçük gruplar ve alınan önlemler nedeniyle sınırlı sayıda katılım kabul
edileceği belirtildi.
SOSYAL YAŞAMDAN UZAKLAŞMAK DA ÇEŞİTLİ SORUNLAR DOĞURUYOR
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, her yıl yaz aylarında düzenlenen çocuk ve gençlik
atölyelerini, bu yıl alınacak önlemler ve sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilmesinin
planlandığını ifade etti. Güngördü, tüm dünya ve ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle toplumda
haklı olarak büyük bir endişe yaşandığını ve sosyal hayat yanında okulların erken kapandığını
hatırlattı.
Özellikle risk grubundaki çocuk ve gençlerin, sosyal yaşamdan uzaklaşmalarının psikososyal
sorunları da doğurabileceğini göz önünde bulundurarak, çeşitli kötü alışkanlıkları önleyebilmek
adına da çalışmalar yapmanın görevleri olduğunu söyledi.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI YENİ KOŞULLAR ÇERÇEVESİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Güngördü, "Çocuklarımız ve gençlerimiz de bu süreçten olumsuz etkilendiler. Eğitim hayatında
verilen ara ve aileleri çalışırken çeşitli kurs ve aktivitelere katılma imkânı bulamayan gençler
için Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubemiz, GİGEM ile birlikte yeni koşulları da dikkate alarak,
bu yaz sürecinde belirlenen kurallar ve kısıtlamalar çerçevesinde de olsa bir program
düzenledi.
“Üretim” temasıyla düzenlediğimiz atölye çalışmaları, gençleri geleceğe hazırlamak için önemli
bir yatırım niteliğinde hazırlandı. Üretim konusu özellikle bu süreçte daha da önem
kazanmıştır." dedi.
Sınırlı sayıda katılımcıya yer verilecek olması nedeniyle, ücretsiz gerçekleştirilecek atölye
çalışmalarına bilgi ve kayıt için linke tıklayarak
https://docs.google.com/forms/d/19TTh1mV0wnHzb7voeJKSssmGw4F9VoWNTwPP89UYHqo/
viewform?fbclid=IwAR2IybA8_6jfdpk3XMux-SCQVRHlu--
p2awC2M6HwKnyks8334IPe7wdgw8&edit_requested=true
Yada 0533 879 95 95 ve 0392 815 07 68 numaralı telefonlar 13 Temmuz 2020 tarihine kadar
aranabilecek.
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