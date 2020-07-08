Girne’de Gençlik Atölyesi Düzenleniyor “Mesafeni Koru, Yaşama Katıl

Girne Belediyesi ve GİGEM, yeni koşullarla gençlik atölyesi düzenliyor. “Mesafeni koru, yaşama

katıl” sloganı, “üretim” temasıyla gerçekleştirilecek atölyelere kayıt için son tarih 13 Temmuz

2020.

Girne Belediyesi ve GİGEM (Girne Gençlik Gelişim Merkezi) işbirliğinde düzenlenen gençlik

atölyeleri bu yıl "Mesafeni Koru, Yaşama Katıl" sloganıyla ve “Üretim” temasıyla

gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın

nedeniyle kent genelinde ertelenen etkinlikler ve çeşitli kısıtlamalar göz önünde bulundurularak,

14 Temmuz 2020’de başlayacak bir aylık atölye çalışmalarının yeni koşullar hazırlanarak

gerçekleştirileceği, bu yıl küçük gruplar ve alınan önlemler nedeniyle sınırlı sayıda katılım kabul

edileceği belirtildi.

SOSYAL YAŞAMDAN UZAKLAŞMAK DA ÇEŞİTLİ SORUNLAR DOĞURUYOR

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, her yıl yaz aylarında düzenlenen çocuk ve gençlik

atölyelerini, bu yıl alınacak önlemler ve sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilmesinin

planlandığını ifade etti. Güngördü, tüm dünya ve ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle toplumda

haklı olarak büyük bir endişe yaşandığını ve sosyal hayat yanında okulların erken kapandığını

hatırlattı.

Özellikle risk grubundaki çocuk ve gençlerin, sosyal yaşamdan uzaklaşmalarının psikososyal

sorunları da doğurabileceğini göz önünde bulundurarak, çeşitli kötü alışkanlıkları önleyebilmek

adına da çalışmalar yapmanın görevleri olduğunu söyledi.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI YENİ KOŞULLAR ÇERÇEVESİNDE

GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Güngördü, "Çocuklarımız ve gençlerimiz de bu süreçten olumsuz etkilendiler. Eğitim hayatında

verilen ara ve aileleri çalışırken çeşitli kurs ve aktivitelere katılma imkânı bulamayan gençler

için Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubemiz, GİGEM ile birlikte yeni koşulları da dikkate alarak,

bu yaz sürecinde belirlenen kurallar ve kısıtlamalar çerçevesinde de olsa bir program

düzenledi.

“Üretim” temasıyla düzenlediğimiz atölye çalışmaları, gençleri geleceğe hazırlamak için önemli

bir yatırım niteliğinde hazırlandı. Üretim konusu özellikle bu süreçte daha da önem

kazanmıştır." dedi.

Sınırlı sayıda katılımcıya yer verilecek olması nedeniyle, ücretsiz gerçekleştirilecek atölye

çalışmalarına bilgi ve kayıt için linke tıklayarak

https://docs.google.com/forms/d/19TTh1mV0wnHzb7voeJKSssmGw4F9VoWNTwPP89UYHqo/

viewform?fbclid=IwAR2IybA8_6jfdpk3XMux-SCQVRHlu--

p2awC2M6HwKnyks8334IPe7wdgw8&edit_requested=true

Yada 0533 879 95 95 ve 0392 815 07 68 numaralı telefonlar 13 Temmuz 2020 tarihine kadar

aranabilecek.