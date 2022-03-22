Girne’de Hijyen Denetimleri

21 Şubat – 18 Mart 2022 Tarihleri Arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 172 işletme, genel hijyen ve gıda güvenliği önlemleriyle ilgili denetlendi. Tamamen halk sağlığını korumaya ve olası riskleri ortadan kaldırmaya yönelik yapılan denetimlerde; toplam 172 işletme temel hijyen kriterleri esas alınarak kontrol edilmiş, denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yazılı süreli uyarılar verilmiş, bazı işletmelere de yasal işlemler yapılmıştır.

Gıda güvenliğini riske eden koşullarda hizmet verdiği tespit edilen 4 tane restaurant işletmesi ile 2 tane market işletmesine toplamda 6248 TL para cezası kesilmiş; yasal yükümlülükleri ve hijyen koşullları yetersiz bulunan bir hostel-öğrenci yurdu ile, bir imalathane ve bir cafe işletmesinin faaliyetleri durdurularak mühürlenmiştir.

Yasal Mevzuat Ve Dünya Standardında Denetimler

Girne Belediyesinin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına aralıksız şekilde ve bağımsız bir vizyonla yasal mevzuat ile bilimsel verilere dayandırlarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 71 tane işletme yazılı olarak uyarılmış; 11 tane işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verilmiştir. Satış koşulları uygun bulunmayan iki farklı süpermarketten muhtelif gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken bir fırın işletmesinin de hijyene uygun olmayan bazı ekipmanlarına imha edilmek üzere el konulmuştur.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü: Halkın Sağlığı En Öncelikli Konularımızdandır

“Girne Belediyesi olarak yapılan resmi kontroller aralıksız şekilde devam ederken, öncelikli amacımızın toplum sağlığının korunması olduğunun özellikle altını çizmek isterim. İşletmelerin; yasal mevzuat kurallarına ve bilisel esaslara uygun şekilde yiyecek içecek üretimi ve satışı; kentte yaşayan veya ziyaretimize gelen halkımızın en zaruri ihtiyacıdır. Temiz ve kurallarına uygun faaliyet gösteren işletmeler sadece kendi ticari değerlerini değil aynı zamanda toplum değerlerini de korumaktadırlar. Bu noktadaki duyarlılığı koruyan tüm işletmecilere teşekkür eder; turizm sezonu ve eğlence sezonu eşiğinde bulunduğumuz bugünlerde ilgili girişimcilere kolaylıklar dilerim.”