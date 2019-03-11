Girne'de kadın sanatçılar çalışma yapacak

Girne Belediyesi katkılarıyla katkılarıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması 12 Mart’ta başlıyor. 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, Kültür Dairesi himayelerinde, Etkileşimli Drama Derneği işbirliğinde ve Girne Belediyesi katkılarıyla 12 Mart’ta Girne Halk Kütüphanesi’nde başlayacak. Etkinlik 12-19 Mart tarihleri arasında ülke sanatçıları ile birlikte farklı ülke, kültür ve disiplinlerden gelecek sanatçıların, ortak sanat üretebilmelerine imkan sağlamak hedefiyle gerçekleştirilecek. Etkinliğe; KKTC, Türkiye, İran, Hindistan, Brezilya, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Mali’den sanatçılar katılacak.

GİRNE SANAT GALERİSİNDE SERGİ AÇILACAK

Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nın proje koordinatörlüğü ile küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz üstlenirken, etkinliğin bu yılki onur konukları Emel Samioğlu ve İmet Tatar olacak. Etkinliğe katılan sanatçıların Girne Halk Kütüphanesi’nde yapacakları çalışmalar sonucunda tamamlayacakları eserler, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu (18-22 Mart) ve

Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde (01-10 Nisan) açılacak sergilerde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.