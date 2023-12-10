Girne’de kaza: Bordür taşlarına çarpan alkollü araç sürücüsü tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Ahmet Keskin (E-23) 122 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PS 862 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkmış ve yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Ahmet Keskin tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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