Girne’de korkutan kaza! Yayaya çarptı!

Dün saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Mustafa Volkan HASANBULLİ (E-22) yönetimindeki GN 606 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru geçmekte olan ismi henüz tespit edilemeyen yayaya çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yayanın tedavisi halen LDH de sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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