Girne'de Motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı

Girne Salih Miroğlu Caddesi, Şokmar market önünde meydana gelen trafik kazasında ayağı kırılan motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Mehmet Ali Ekmekçi ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, yolun güney kısmında park halinde bulunan 78 yaşındaki Ali Nesesıbol yönetimindeki FV 789 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce caddeye giriş yapması üzerine o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Mehmet Ali Ekmekçi yönetimindeki SE 721 plakalı motosikletin onunu tıkaması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Ekmekçi kaldırıldığı Dr.Girne Akçiçek Hastanesinde sağ ayağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
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