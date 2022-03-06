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Girne'de Motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı

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Girne Salih Miroğlu Caddesi, Şokmar market önünde meydana gelen trafik kazasında ayağı kırılan motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Mehmet Ali Ekmekçi ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Girne'de Motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı

Girne Salih Miroğlu Caddesi, Şokmar market önünde meydana gelen trafik kazasında ayağı kırılan motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Mehmet Ali Ekmekçi ortopedi servisinde müşahede altına alındı. 

Kaza, öğle saatlerinde, yolun güney kısmında park halinde bulunan  78 yaşındaki Ali Nesesıbol  yönetimindeki FV 789 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce caddeye giriş yapması üzerine o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Mehmet Ali Ekmekçi yönetimindeki SE 721 plakalı motosikletin onunu tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet  sürücüsü Mehmet Ali Ekmekçi kaldırıldığı Dr.Girne Akçiçek Hastanesinde  sağ ayağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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