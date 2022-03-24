  • BIST 2.194,71
  • Altın 924.906
  • Dolar 14.8385
  • Euro 16.334
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Girne’de Toprak Altında Mahsur Kalan Yavru Köpekleri Belediye Ekipleri Kurtardı

» »
Hafta sonu duyarlı bir vatandaşın; ‘kaldırımda yerin altından gelen sesler duyduğuna dair’ ihbarı üzerine Girne Belediye ekipleri kaldırım parkelerini kaldırmak ve yeri kazmak sureti ile iki tane sokak hayvanının yaşamlarını kurtardı.
Girne’de Toprak Altında Mahsur Kalan Yavru Köpekleri Belediye Ekipleri Kurtardı

 

 

Girne-Alsancak bölge sınırına yakın, Uzun Petrol yanında bulunan Piyale Sokak’ta geçtiğimiz Pazar günü yağmur suyu gider borusu içinde mahsur kaldığını tespit edilen iki sokak köpeği Girne Belediyesi ve Girne İtfaiye Birimleri tarafından kurtarıldı.

 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; hafta sonu duyarlı bir vatandaşın; ‘kaldırımda yerin altından gelen sesler duyduğuna dair’ ihbarı üzerine Girne Belediye ekipleri kaldırım parkelerini kaldırmak ve yeri kazmak sureti ile iki tane sokak hayvanının yaşamlarını kurtardı.

 

Konu ile ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Yapılan bir telefon ihbarı ile hemen olay yerine gittiklerini, yapılan saha araştırmasında gerçekten de yer altından sesler geldiği belirtti.

 

Güngördü, gelen seslerin yağmur suyu gider hattı içinden olduğu, ancak yakın bir noktada yer altına girilebilecek bir nokta olmadığı anlaşılınca; ivedi şekilde bölgeye Girne İtfaiye ekipleriyle; gerekli donanımı olan Belediye aracı takviyesi yapılarak; önce kaldırım üzerindeki taşlar kaldırıldığını,  sonra da itinalı şekilde toprağın kazılarak yer altındaki yavruların kurtarıldığını kaydetti.

 

Güngördü, “Bölgede yapılan kontrolde, köpeklerin mahsur kaldığı yağmur suyu gideri noktasına 200 m kadar uzağından bir yerden giriş yaptığını tespit ettik. Bu tespit sonrası ise olası başka problemlerin önüne geçmek adına gerekli tüm altyapı çalışmaları aynı gün tamamlanmıştır. Kurtarılan can dostlarımızın veteriner kontrolleri yapılmış olup sağlık durumları oldukça iyidir. Bu iki can dostumuzun kurtarılmasına vesile olan ve bizlere bu ihbarı ileten duyarlı vatandaşımıza ve kazıda katkı koyan ekiplere ve Girne İtfaiye Birimine çok teşekkür ederim. Hayat tüm canlılar için kutsaldır ve bizler de Belediye olarak hayata hizmet için varız ”dedi. 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklenİyor24 Mart 2022 Perşembe 10:29
  • Sigaraya zam geldi..24 Mart 2022 Perşembe 10:05
  • Bu Pazar, yaz saati uygulaması başlıyor24 Mart 2022 Perşembe 09:56
  • Hava bugün nasıl olacak?24 Mart 2022 Perşembe 09:49
  • Manavoğlu: Genel Sekreterlik görevimi devredeceğim24 Mart 2022 Perşembe 09:47
  • Döviz Kurları (24 Mart 2022) Dolar, sterlin, euro ne kadar?24 Mart 2022 Perşembe 09:42
  • Dikkat Lefkoşa'da yine elektrik kesintisi...24 Mart 2022 Perşembe 09:41
  • Detay bugün ne manşet attı? 24 Mart 202224 Mart 2022 Perşembe 09:39
  • Kanatlı: Tatar ustasının yolundan ilerliyor ancak bizde Çoronik örneği var23 Mart 2022 Çarşamba 23:06
  • KKTC'de bu da oldu! Alkole okkalı zamdan sonra raflar boşaldı!23 Mart 2022 Çarşamba 21:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti