Girne’de Toprak Altında Mahsur Kalan Yavru Köpekleri Belediye Ekipleri Kurtardı

Hafta sonu duyarlı bir vatandaşın; ‘kaldırımda yerin altından gelen sesler duyduğuna dair’ ihbarı üzerine Girne Belediye ekipleri kaldırım parkelerini kaldırmak ve yeri kazmak sureti ile iki tane sokak hayvanının yaşamlarını kurtardı.

Girne-Alsancak bölge sınırına yakın, Uzun Petrol yanında bulunan Piyale Sokak’ta geçtiğimiz Pazar günü yağmur suyu gider borusu içinde mahsur kaldığını tespit edilen iki sokak köpeği Girne Belediyesi ve Girne İtfaiye Birimleri tarafından kurtarıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; hafta sonu duyarlı bir vatandaşın; ‘kaldırımda yerin altından gelen sesler duyduğuna dair’ ihbarı üzerine Girne Belediye ekipleri kaldırım parkelerini kaldırmak ve yeri kazmak sureti ile iki tane sokak hayvanının yaşamlarını kurtardı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Yapılan bir telefon ihbarı ile hemen olay yerine gittiklerini, yapılan saha araştırmasında gerçekten de yer altından sesler geldiği belirtti.

Güngördü, gelen seslerin yağmur suyu gider hattı içinden olduğu, ancak yakın bir noktada yer altına girilebilecek bir nokta olmadığı anlaşılınca; ivedi şekilde bölgeye Girne İtfaiye ekipleriyle; gerekli donanımı olan Belediye aracı takviyesi yapılarak; önce kaldırım üzerindeki taşlar kaldırıldığını, sonra da itinalı şekilde toprağın kazılarak yer altındaki yavruların kurtarıldığını kaydetti.

Güngördü, “Bölgede yapılan kontrolde, köpeklerin mahsur kaldığı yağmur suyu gideri noktasına 200 m kadar uzağından bir yerden giriş yaptığını tespit ettik. Bu tespit sonrası ise olası başka problemlerin önüne geçmek adına gerekli tüm altyapı çalışmaları aynı gün tamamlanmıştır. Kurtarılan can dostlarımızın veteriner kontrolleri yapılmış olup sağlık durumları oldukça iyidir. Bu iki can dostumuzun kurtarılmasına vesile olan ve bizlere bu ihbarı ileten duyarlı vatandaşımıza ve kazıda katkı koyan ekiplere ve Girne İtfaiye Birimine çok teşekkür ederim. Hayat tüm canlılar için kutsaldır ve bizler de Belediye olarak hayata hizmet için varız ”dedi.