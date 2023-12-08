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Girne'de trafik kazası

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Girne'de trafik kazası
Girne'de trafik kazası

08.12.2023 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesinin 6-7’inci kilometreleri arasında, Vladıslav KOLTAKOV (E-26) 250 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KJZ 681 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen ve yolun sol tarafında bulunan bordür taşlarına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle KJZ 681 plakalı aracın alevlenmesi sonucu, söz konu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yanmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Vladıslav KOLTAKOV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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