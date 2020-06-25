Girne’nin bazı bölgeleri 6 buçuk saat boyunca elektriksiz

Girne’de bazı bölgelere bugün 08.30 ile 15.00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün güneyi, Eminağa Seralar bölgesi, Girne Belediyesi su pompaları, Beylerbeyi dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi ve Ozanköy Mezarlığı bölgesine bahse konu saatler arasında elektrik verilemeyecek.
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