Girne’ye Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın adını taşıyan ilkokul

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,

İlkokul ve okul öncesi okullara 1 Haziran’da başlayan kayıtların Cuma gününe kadar süreceğini dile getiren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Böylelikle 2020-2021 yılındaki olası öğrenci sayılarımız tespit edilerek, okullarımız gerek fiziksel gerekse insan kaynakları bakımından ihtiyaç ve imkan dahilinde eğitim öğretim yılına hazır hale getirilecektir. Ayrıca Girne ilçesindeki öğrenci yoğunluğundan dolayı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Püsküllü Bölgesine Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın adını taşıyan ilkokulun açılacağının müjdesini vermek istiyorum. Okulun inşaatı, fiziksel donanımını ve kadro ihtiyacını tamamlayarak yeni eğitim öğretim yılına hazır olarak başlamayı hedeflemekteyiz” dedi.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Osman Örek Meslek Lisesi’ne 6, Girne Turizm Meslek Lisesi’ne 2, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 2, Yeniboğaziçi İlkokulu ve Dikmen İlkokulu’na birer ek derslik yapılacağı bilgisini de verdi.