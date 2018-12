Gıda Mühendisleri Odası Başkan Sıdıka Can, bazı küflerin ürettiği aflatoksin maddesinin tehlikesi ile ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığını, daha etkin denetim ve eğitime çağırdı.

Sıdıka Can çiğ sütte kansere de neden olabilen Aflatoksine rastlanması haberleriyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, çiğ sütte aflatoksin direk olarak hayvan beslenmesi ile ilgili olduğunu, dolayısıyla yem güvenliğinin son derece önemli olduğunu, gıda güvenliğinden de Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu kaydetti.

Geçmiş yıllarda yem ithalatlarında yaşanılan aflatoksin sıkıntıların ithal edilen yemin güvenilirliği ile ilgili soru işaretleri yarattığını kaydeden Can, çiğ süt için yapılan denetimleri takdir ettiklerini ancak Süt Kurumu’na verilmeyen, yoğurt üretiminde kullanılan özellikle küçükbaş hayvan sütünün denetiminin; ithal yemlerin analizinin devlet laboratuvarında yapılıp yapılmadığını bilmediklerini kaydetti.