GMTMK Öğrencilerinin aileleri Adıyaman'a götürülüyor

Türkiye’deki depremin ardından Adıyaman’da bulunan ve henüz ulaşılamayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin aileleri, Ercan Havaalanı’na akın etti.

Türkiye’deki depremin ardından Adıyaman’da bulunan ve henüz ulaşılamayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin aileleri, Ercan Havaalanı’na akın etti.

Ercan Havaalanı normal yolcu girişinde bekleyen ailelerin tümü güvenlik görevlileri tarafından VIP bölümüne aktarıldılar.

Burada ailelere yapılan açıklamada saat 14:30'da Adıyaman'a götürülecekleri açıklandı. Ailelerle birlikte bazı görevliler de Adıyaman'a gidecek.