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GMTMK Voleybol Erkek Takımı, Türkiye ikincisi oldu

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GMTMK Voleybol Takımı, Türkiye şampiyonluğu final karşılaşmasında İstanbul temsilcisine yenilerek Türkiye Yıldızlar Voleybol ikincisi oldu.
GMTMK Voleybol Erkek Takımı, Türkiye ikincisi oldu

Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) Voleybol Erkek Takımı, Türkiye finallerinde tarih yazdı.

21 – 28 Mart Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonasında mücadele eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, tüm maçlarını set vermeden kazanarak adını finale yazdırdı. Aksaray’da yer alan grup maçlarında ilk olarak Bursa 23 Nisan Ortaokulu’nu 3 – 0’lık net bir skorla yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı. İkinci maçında Düzce Ortaokulu ile karşılaşan temsilcimiz bu maçı da set vermeden 3 – 0 kazanmayı başardı. İki galibiyetin ardından, Hatay temsilcisi ile karşılaşan GMTMK Ortaokulu Voleybol Takımı, bu maçı da 3 – 0 kazanarak grubunda birinci oldu.

GMTMK Voleybol Takımı, Türkiye şampiyonluğu final karşılaşmasında İstanbul temsilcisine yenilerek Türkiye Yıldızlar Voleybol ikincisi oldu.

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