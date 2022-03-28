GMTMK Voleybol Erkek Takımı, Türkiye ikincisi oldu

Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) Voleybol Erkek Takımı, Türkiye finallerinde tarih yazdı.

21 – 28 Mart Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonasında mücadele eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, tüm maçlarını set vermeden kazanarak adını finale yazdırdı. Aksaray’da yer alan grup maçlarında ilk olarak Bursa 23 Nisan Ortaokulu’nu 3 – 0’lık net bir skorla yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı. İkinci maçında Düzce Ortaokulu ile karşılaşan temsilcimiz bu maçı da set vermeden 3 – 0 kazanmayı başardı. İki galibiyetin ardından, Hatay temsilcisi ile karşılaşan GMTMK Ortaokulu Voleybol Takımı, bu maçı da 3 – 0 kazanarak grubunda birinci oldu.

GMTMK Voleybol Takımı, Türkiye şampiyonluğu final karşılaşmasında İstanbul temsilcisine yenilerek Türkiye Yıldızlar Voleybol ikincisi oldu.