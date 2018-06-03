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Göç ve Mülteciler Dairesi’ndeki sorunlar Merkel’i zora soktu

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Göç ve Mülteciler Dairesi’ndeki usulsüzlüklerden geçen yıldan beri haberdar olduğu iddiaları Almanya Başbakanı Merkel’i zor durumda bıraktı. Koalisyon ortağı SPD ve muhalefet bu konuda Merkel’den açıklama bekliyor.
Göç ve Mülteciler Dairesi’ndeki sorunlar Merkel’i zora soktu

Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ndeki (BAMF) sorunlar ve usulsüzlüklerle ortaya çıkan skandalın boyutları büyüyor. Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Göç ve Mülteciler Dairesi'nin eski müdürü Frank-Jürgen Weise, mülteci krizi sırasında kurumdan yaşanan sorunlarından Alman hükümetini sorumlu tuttu. Haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de geçen yıldan beri Göç ve Mülteciler Dairesi'ndeki sorunlardan haberdar olduğunu iddia edildi.

Göç ve Mülteciler Dairesi'nin eski müdürü Frank-Jürgen Weise 2017 yılı sonunda kurumdaki sorunlara ilişkin bir rapor hazırladığı belirtildi. Habere göre, Weise bu raporda, “mesleki hayatı boyunca hiçbir kurumda bu kadar kötü bir durumla karşılaşmadığını” ifade etti. Weise raporda, Göç ve Mülteciler Dairesi'nin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bunun yanı sıra, Weise raporda, iltica konusunda karar veren bazı memurların önünde yaklaşık 2 bin dosya bulunduğunu, kurumdaki bilgisayar sisteminin eskimiş olduğunu, iltica dosyalarının yaklaşık yüzde 30’unda küçük ve büyük hatalar tespit edildiğine, Suriyeli mültecilerin kimlik belgelerinin araştırılması için sadece üç memurun görevli olduğuna dikkat çekti.

Merkel durumdan geçen yıl mı haberdar oldu?

Gazetenin haberinde, Weise'nin Merkel ile 2017 yılında iki kere yüzyüze görüşerek, dairedeki sorunlar hakkında bilgi verdiği öne sürüldü. Alman hükümet sözcüsü ise konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. Hükümet sözcüsü, Fransız haber ajansı AFP'nin konuyla ilgili sorusuna "Başbakan, Göç ve Mülteciler Dairesi'nin yönetimine atanmasından görevinin bitimine kadar geçen sürede Sayın Weise ile her zaman için iletişim halindeydi” şeklinde yanıt verdi. 2015 sonbaharından 2016 sonuna kadar Göç ve Mülteciler Dairesi'nin müdürü olarak görev yapan Weise, 2017 yılında Alman hükümetinin göç ve mülteci sorumlusu olarak çalışmıştı.

Koalisyon ortağından tepki

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi lideri Merkel'in sorunlardan geçen yıldan beri haberdar olduğu yönündeki iddialara koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) tepki gösterdi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Derhal açıklığa kavuşturulmasına ihtiyacımız var. Merkel'in, BAMF'daki gelişmelerde neyi ne zaman öğrendiği konusunda açıklama yapması gerekiyor” ifadesini kullandı.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner ise Göç ve Mülteciler Dairesi'ndeki sorunlardan Merkel'in sorumlu olduğunu savundu. Tagesspiegel gazetesine açıklamalarda bulunan Stegner, Merkel'in mülteci krizine ilişkin olarak halka "biz bunu başarırız” dediğini hatırlattı. Stegner, Merkel'in bu sözlerine rağmen, teknik ve personel açısından kötü bir şekilde donatılan kurumun nasıl başarısızlığa uğradığını hiçbir şey yapmadan izlediğini ifade etti.

Muhalefetin tepkisi (TR): Göç ve Mültecile...

Merkel'in Göç ve Mülteciler Dairesi'ndeki durumdan haberdar olduğu iddialarına muhalefet partileri de tepki gösterdi. Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner, Merkel'in konuya derhal açıklık getirmesini talep etti.

Sol Parti Alman meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen de, Merkel'in kurumdaki sorunlar karşısında neden hiçbir şey yapılmadığı sorusuna yanıt vermesi için İçişleri Komisyonu'na davet edilmesi gerektiğini söyledi.

Göç ve Mülteciler Dairesi'nde yolsuzluk iddiaları

Göç ve Mülteciler Dairesi, Almanya'da geçen haftalarda da yolsuzluk skandalı ile gündemde yer almıştı. Daire'nin Bremen şubesinde 2013 ile 2016 yılları arasında iltica başvurusunda bulunan en az bin 200 kişiye gereken şartları yerine getirmemelerine rağmen iltica hakkı tanındığı iddia edilmişti.  Bremen şubesinin eski yöneticisi ile bazı çalışanlar hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

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