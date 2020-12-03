Göçer: “Yasaya Rağmen Engelli İstihdamı Yapılmıyor, Eşitsizlik Hayatı Daha da Zorlaştırıyor”

Göçer açıklamasında Engellilerin sorunlarının yalnızca 3 Aralık’ta gündemde olmaması gerektiğine vurgu yaparak, “Engelliler yılın bir gününü değil, her gününü bu engellerle geçirmektedir” dedi.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın, kamu da dahil olmak üzere her iş yerinde 25 çalışandan birinin engelli olmasını öngörmesine ragmen, 2007 yılından beridir engelli istihdamı yapılmadığına dikkat çeken Göçer, yasanın uygulanması noktasında devlete çok büyük iş düştüğüne dikkat çekerken, hem çalışan hem de çalışamayan engelli bireylerin uğradığı eşitsizliklerin zaten zor olan hayatlarını daha da zorlaştırdığını kaydetti.

HAKSEN Engelliler Komite Başkanı Murat Göçer’in açıklaması şöyle:

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü değil, engelli haklarının, engelli sorunlarının, sosyal ve kentsel yaşamda erişilebilirliğin, engellinin yaşam kalitesini artırmak için şimdiye kadar yapılanların ve şimdiden sonra yapılması gerekenlerin muhasebesinin yapılacağı gündür.

Bugün ülkemizdeki engelli sorunlarına şöyle bir baktığımızda listenin kabarık olduğu görülmektedir. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına hizmet edecek bir sağlık sistemimiz var mı, ulaşım ve erişimde engelli bireylerin özgürce dolaşabilecekleri bir alt yapı sistemine sahip miyiz, eğitimde kaynaştırma eğitimini ne kadar uygulayabilmekteyiz, Engelli bireylerin eşit eğitim imkanlarına kavuşabilmesi için eğitim sistemimiz yeterli kalıyor mu, Uzaktan eğitim imkanlarına erişimleri sağlanabiliyor mu… Bu gibi soruların cevapları yalnızca 3 Aralık günü değil, her gün aranmalı ve çözümler üretilmelidir. Bugün istihdam için beklemekte olan 700'e yakın engelli bireyimiz vardır. 2007 yılından beridir engelli istihdamı yapılmamaktadır. Oysaki Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası, kamu da dahil olmak üzere her iş yerinde 25 çalışandan birinin engelli olmasını öngörmektedir. Bizler engelli bireylerimizi toplumsal yaşamın içerisine ne kadar alıyor ve kabul ediyoruz, işte 3 Aralık, bunun muhasebesinin yapılması gereken bir gündür.

Ülkemizdeki engelli sorunları yıllardır bilinen aynı sorunlar bunların çözülmesi için engelli yasasının köklü bir değişikliğe ve değişiklikten daha önemlisi bu yasanın uygulanması noktasında devlete çok büyük iş düşmektedir. Hem çalışan hem de çalışamayan engelli bireylerin uğradığı eşitsizlik zaten zor olan hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır. Hal böyleyken, yılın bir gününü değil, her gününü engelli olarak geçiren insanları anlamak noktasında yapılacak empati ve hoşgörü, sorunların çözümünün yolunu açacaktır. Sendikamız HAKSEN’in, çalışan veya çalışmayan tüm engellilerimizin haklarını savunmak adına tüm desteği vereceğini, yapılacak olan tüm çalışmaların da takipçisi olacağını bildiririz.

Yaşamın her alanında ve her anında engelsiz bir yaşam oluşturabilmek dileklerimizle...